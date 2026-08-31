В Венгрии подняли в воздух истребители из-за пьяного пилота

Настоящий экшен разыгрался в Венгрии. 24-летний мужчина угнал легкомоторный самолет и совершил опасные маневры в запретной зоне над АЭС "Пакш".

По тревоге были подняты два истребителя, однако их вмешательство не потребовалось. Не справившийся с управлением пилот совершил посадку в поле. Далее он попытался угнать автомобиль мужчины, который, увидев падение, подъехал на помощь. Однако водитель помешал злоумышленнику скрыться, а через несколько минут подозреваемого задержали полицейские.

По их данным, угонщик самолета был пьян.

Фото РИА Новости