В Верховной раде остались недовольны предложениями Уиткоффа и Кушнера

В Киеве остались недовольны предложениями американских спецпосланников по вопросу урегулирования конфликта. В Верховной раде заявили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев условия мира хуже прежних.

По словам парламентария, новые предложения предусматривают требования, которых не было в предыдущих вариантах договоренностей. Речь идет об изменениях в конституции и признании территорий. Депутат также сообщила о наличии других пунктов, которые, по ее словам, обсуждались в ходе визита Уиткоффа и Кушнера. При этом она отказалась раскрывать их содержание.

Ранее газета Financial Times отмечала, что американские переговорщики привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные версии ранее составленных документов по урегулированию конфликта. Тексты были скорректированы с учетом изменений ситуации после того, как переговоры зашли в тупик.