Американские переговорщики приехали в Киев обсуждать мир, а попали на корпоратив "Квартала 95". Вместо документов - футболки с надписью "Киевский режим", вместо протокола - шутки и смех Зеленского.

Уиткофф и Кушнер уехали в большом шоке. И это не анекдот - это официальная версия депутата Верховной рады Анны Скороход. Она раскритиковала Банковую: вместо строгих костюмов и дипломатического протокола американцы лицезрели неуместную одежду Зеленского и его окружения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был в черной футболке с надписью "Киевский режим". Такие же Зеленский вручил в качестве подарка Уиткоффу и Кушнеру.

Анну Скороход возмутило и поведение украинской делегации, в частности шутки, демонстрирующие отсутствие воспитания. "Есть вещи, где это не то что неуместно, это на голову не налезает". Особенно на фоне провалов на фронте и проблем с ПВО, с горечью констатировала Скороход.