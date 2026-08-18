В Верховной раде Украины заявили о катастрофических проблемах с бюджетом

Экономика Украины в шаге от пропасти. В Раде заявили о катастрофических проблемах с бюджетом. Они сохранятся даже при 100-процентном финансировании от партнеров. Об этом заявил глава налогового комитета Рады.

Среди главных причин критической ситуации названы общее замедление экономики и ряд непродуманных решений в оборонной сфере. Парламентарий также подчеркнул, что любое нарушение Киевом условий меморандумов с МВФ или Евросоюзом мгновенно и значительно усугубит и без того тяжелое положение.