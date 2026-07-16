В Вильнюсе без света остались более 10 тыс. квартир

Масштабные отключения электричества произошли в литовской столице: накануне здесь без света остались более 10 тыс. квартир.

Отключения, впрочем, затронули не только Вильнюс: перебои с энергопоставками наблюдались по всей стране. Причиной стала неисправность оборудования.

Подобные происшествия участились в странах Прибалтики, в первую очередь, в связи с отсутствием резервных мощностей и подменных ресурсов. Энергосистема лишается запаса прочности. Ярким примером сознательной реализации такой стратегии стал выход трех балтийских республик из системы БРЭЛЛ, в рамках которой была возможность аварийных перетоков энергии из Беларуси и России.

Не только по этой причине, но также в связи с халатным отношением к резервным мощностям аварии на энергообъектах стали более частыми. А цены на электричество в прибалтийских республиках растут.