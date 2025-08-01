В Вильнюсе организовали акцию протеста "Президент, где ваш хребет?"

В Вильнюсе 31 июля у Президентского дворца состоялась акция протеста, которую организовала Литовская либеральная молодежь (ЛЛМ), сообщает БЕЛТА, ссылаясь на литовские СМИ.

Ранее сообщалось, что митинг организован с целью добиться от президента Гитанаса Науседы выражения недоверия премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу и требования его отставки. Однако после того, как 31 июля утром глава правительства объявил о своей отставке, протестующие все равно собрались у Президентского дворца.

"Мы собрались, чтобы потребовать от нашего лидера более высоких стандартов политической морали. Сегодня мы надеемся привлечь внимание общественности к действиям президента. Президент очень пассивно отреагировал на весь скандал с Палуцкасом, поэтому мы считаем, что Литва заслуживает более сильного лидера, лидера со стержнем. Мы надеемся, что сегодня нам удастся его найти", - заявила председатель ЛЛМ Изиде Марцинкуте, организатор акции протеста.

"Мы не меняли направление самого протеста, потому что тот факт, что премьер-министр подал в отставку, не означает, что Гитанас Науседа выразил недоверие. Поведение Гитанаса Науседы в последние месяцы по-прежнему было неприемлемым", - добавила она.

Участники протеста также призвали главу государства более внимательно оценивать высказывания его советника Фредерикаса Янсонаса, унижающие других членов Сейма и политические организации.

"Мы организуем акцию протеста под названием "Президент, где ваш хребет?". Мы соберемся, чтобы четко заявить, что глава государства не может игнорировать голос общественности и говорить о важности гражданственности, когда на следующий день его советник высмеивает активную гражданскую позицию молодых людей", - заявила глава ЛЛМ.

По оценкам, на акцию протеста пришло около 1 тыс. человек. Среди них были также представители разных политических организаций.

За последние пару месяцев в публичном пространстве появляются новые журналистские расследования о Палуцкасе, его прошлом, деловых связях и подозрительных сделках. Служба расследования финансовых преступлений и Служба специальных расследований проводят досудебные расследования в отношении информации, обнародованной в некоторых расследованиях. Президент Гитанас Науседа предложил премьеру Палуцкасу в течение следующих двух недель либо ответить на все вопросы, связанные с его деловыми сделками и прошлыми связями, либо обдумать дальнейшие возможности исполнения обязанностей главы правительства.