В Вильнюсе проходят командно-штабные учения НАТО

В Вильнюсе проходят стратегические командно-штабные учения НАТО по отработке масштабного энергетического кризиса в Северо-Восточной Европе. В маневрах участвуют более 100 представителей стран альянса и государств-партнеров. Организаторы учений - профильные структуры НАТО совместно с исследовательским центром Еврокомиссии.

Главная цель - проверить устойчивость энергетических систем Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии. По легенде учений участники моделируют серьезные сбои в электросетях и газопроводах, а также оценивают риск распространения блэкаута на соседние страны.

В ходе штабной работы военные, гражданские власти и энергетики согласовывают совместные действия для защиты критической инфраструктуры и бесперебойных поставок ресурсов. При этом список условных целей и точный сценарий происшествий организаторы держат в секрете.