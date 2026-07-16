В Вильнюсе сообщают об ажиотаже среди желающих служить в армии

Литовское Минобороны сообщает, что желающих пойти в армию в 2026 году гораздо больше, чем планировали призвать.

На сегодня подано более 8 тыс. заявлений, тогда как запланированное количество новобранцев составляет менее 5 тыс. Для большого количества призывников нет ни казарм, ни оружия, ни учебок.

Минобороны Литвы с гордостью сообщает, что часть юных патриотов пока под ружье ставить не будут - им придется подождать своей очереди.

Эта история примечательна в качестве индикатора общественных умонастроений в Литве: судя по всему, пропаганда неизбежности большой войны стала настолько тотальной, что буквально отформатировала общественное сознание. С другой стороны, сообщение Минобороны может быть тактическим приемом: когда в армию хотят все, ей надо больше денег - чем не повод обратиться к ЕС за дополнительными кредитами? Как пример - в настоящий момент Литва ожидает перечисления 6,5 млрд евро из европейского фонда SAFE.