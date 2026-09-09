В Вильнюсе требуют закрыть рейсы в Беларусь и Россию

Вслед за планами Латвии полностью запретить с 2027 года регулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь, аналогичные меры потребовали ввести и в Вильнюсе.

В литовском сейме призвали правительство присоединиться к латвийской инициативе и аннулировать разрешения на маршруты. В парламенте настаивают на выработке единого решения для всей Прибалтики, чтобы Литва не превратилась в транзитный хаб для обхода латвийских ограничений.

Отмечается, что сейчас между Литвой, Россией и Беларусью действуют 29 разрешений на пассажирские перевозки. Под угрозой ликвидации могут оказаться важные для тысяч семей регулярные автобусные рейсы в Минск, Гродно, Гомель, Лиду и Ошмяны.