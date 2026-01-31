В Вильнюсе все чаще говорят о переговорах с Минском

Похоже, в Литве повеяло ветром перемен. По крайней мере в информационно-идеологической атмосфере это ощущается все сильнее.

Один за другим видные местные политики высказываются в том ключе, что переговоры с Беларусью все более вероятны. Они отмечают также, что вопрос транзита калийных удобрений требует обсуждения на официальном уровне. Независимо от того, одобряют литовские деятели такие контакты или осуждают, они явно считают такие контакты неизбежными.

Саулюс Сквернялис, бывший премьер-министр Литвы:

"Это большая тема, я думаю, все идёт к этому. Социал-демократы тоже не против пойти на встречу к Лукашенко. И самое главное: когда Трамп называет Лукашенко великим лидером, у нас есть большая часть населения, которая не понимает, зачем эти санкции вообще нужны. В принципе я вижу, что все идет к отмене наших санкций".