Минобороны Литвы выступило с заявлением, в котором утверждает, что никакой подготовки нападения России на Прибалтику не наблюдается. Вильнюсские генералы считают, что сообщения на этот счет в зарубежной прессе сеют панику и являются элементом гибридной войны.

Судя по всему, в головах у литовского начальства царит полный хаос: если западная пресса пишет о подготовке вторжения, то, надо полагать, Запад и ведет гибридную войну? Кроме того, Минобороны считает, что нападения не будет, но стране грозят диверсии и вторжения дронов. Между тем, в страну до сих пор наведывались лишь украинские беспилотники. Получается, не там и не так строит Литва стену дронов? Да и границу минирует тоже не ту?