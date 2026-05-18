В Вирджинии поезд протаранил грузовик
Автор:Редакция news.by
В штате Вирджиния грузовой поезд на полной скорости протаранил ассенизаторскую машину. По данным полиции, водитель грузовика проигнорировал знак "Стоп" и попытался проскочить перед приближающимся составом.
Сильнейший удар пришелся на заднюю часть автомобиля: цистерну со сточными водами буквально оторвало от кабины и отбросило в кювет, а ее содержимое залило всю округу.
Водитель грузовика выжил, но с тяжелыми травмами госпитализирован.