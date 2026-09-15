Над Литвой сбит очередной беспилотник. Обломки уже найдены и находятся под усиленной охраной полиции.

Не дожидаясь экспертных выводов, Вильнюс начал продвигать удобные для себя версии. В руководстве страны заявляют, что БПЛА мог отклониться от курса и быть украинским. Одновременно намекают на якобы гибридные атаки со стороны России.

Президент республики Гитанас Науседа вовсе призвал граждан привыкать к постоянным инцидентам в небе.