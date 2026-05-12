3.78 BYN
2.80 BYN
3.29 BYN
В Высшем антикоррупционном суде Украины началось заседание по делу Ермака
Автор:Редакция news.by
Началось заседание Высшего антикоррупционного суда Украины. Подсудимый - бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Ему должны выбрать меру пресечения.
Дело включает 16 томов по 250 страниц. Прокуратура просит арестовать Ермака с возможностью внесения залога на сумму более 4 млн долларов. Часть заседания, как сообщают СМИ, пройдет в закрытом режиме.
Следователи считают экс-руководителя офиса Зеленского участником организованной схемы по отмыванию 10 млн долларов. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Максимальное наказание по этой статье - до 12 лет лишения свободы.
Фото РИА Новости