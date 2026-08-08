В Японии из-за тайфуна без электроэнергии остались 56 тыс. домохозяйств

Тайфун "Дольфин" парализовал юг Японии. Ураганный ветер буквально сносит машины и дорожные знаки, вырывает с корнем деревья.

Власти объявили срочную эвакуацию для 260 тыс. местных жителей, разворачивая пункты временного размещения. Стихия полностью обесточила 56 тыс. жилых домов. Полностью заблокирован крупнейший аэропорт Наха: отменено более 500 авиарейсов. Из-за угрозы затопления и сбоя морских поставок автогигант Toyota остановил работу 9 своих заводов в стране.

Метеорологи предупреждают: удар стихии задержится до воскресенья, после чего "Дольфин" двинется в сторону Китая.