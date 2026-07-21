В Японии могут отменить запрет на размещение ядерного оружия

В Японии рассматривают возможность отмены запрета на размещение в стране ядерного оружия. Снять запрет могут уже до конца 2026 года.

До сих пор в Японии придерживались трех принципов: страна не должна обладать, ввозить и производить ядерное оружие.

Правительство премьер-министра Санаэ Такаити, которое пришло к власти в стране 9 месяцев назад, уверенно держит курс на быструю милитаризацию. Здесь вовсю обсуждают возможность создания полноценной собственной армии. До настоящего времени Япония обладала только силами самообороны. Отказ от ядерного табу обещает дать старт гонке вооружений в регионе и создаст потенциал военной эскалации.