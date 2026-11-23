В Японии почти 4 тыс. домохозяйств остались без электроэнергии в префектуре Гифу на острове Хонсю. Причина - аномальные снегопады, которые также охватили большую часть острова Хоккайдо.

По меньшей мере в двух городах региона пропала мобильная связь. Из-за осадков остановлено движение по двум линиям пассажирских поездов. В префектуре Фукусима разблокированы дороги к двум деревням, которые трое суток были отрезаны снегопадами от внешнего мира.

Там проживает 500 семей, однако в ловушке оказались и постояльцы местных гостиниц. Регион испытывает перебои с электроэнергией.

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