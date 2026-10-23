В Японии после посадки загорелся украинский Ан-124 "Руслан"

Инцидент в Японии. Во время посадки в аэропорту города Нагоя загорелся украинский самолет Ан-124 "Руслан".

Это самый крупный на планете транспортник: их начали строить на закате Советского Союза, и сегодня таких машин сохранилось в рабочем состоянии лишь 15-20 единиц. Украинские военные используют этот самолет для осуществления военных поставок из-за рубежа. На сей раз один из двигателей машины загорелся уже после посадки и был оперативно потушен.

Тем не менее "Руслан", насколько можно судить, выведен из строя, и его починка займет немало времени.