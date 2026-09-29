В Ярославской области загорелся цех - 14 человек погибли

14 человек погибли при пожаре на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области России. Еще одна женщина была госпитализирована.

Завод, где произошло ЧП, находится в селе Кубринск. Из-за пожара большая часть населенного пункта осталась без электричества. Работу социальных объектов будут обеспечивать генераторы.

На месте пожара продолжается разбор завалов. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сообщается, что ранее на производстве выявляли проблемы с электропроводкой.

29 сентября в Ярославской области объявлен день траура по погибшим.