ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В ЮАР выпал снег - сугробы достигли метра в высоту

Как сообщается, на трассах образовались автомобильные пробки, машины завалены снегом, а люди ждут помощи прямо в своих авто.

В некоторых провинциях власти привлекли к устранению последствий непогоды военных, но предупредили, что многопрофильные спасательные работы начнут проводить тогда, когда это будет безопасно.

Сугробы достигли метра в высоту, и синоптики утверждают, что все еще не закончилось. Снега будет больше. Отметим, в последний раз снег в ЮАР шел 10 июля. Это произошло впервые за десятилетие.

снегЮАР

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все