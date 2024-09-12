В ЮАР выпал снег - сугробы достигли метра в высоту

Как сообщается, на трассах образовались автомобильные пробки, машины завалены снегом, а люди ждут помощи прямо в своих авто.



В некоторых провинциях власти привлекли к устранению последствий непогоды военных, но предупредили, что многопрофильные спасательные работы начнут проводить тогда, когда это будет безопасно.



Сугробы достигли метра в высоту, и синоптики утверждают, что все еще не закончилось. Снега будет больше. Отметим, в последний раз снег в ЮАР шел 10 июля. Это произошло впервые за десятилетие.