В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля

Полиция арестовала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле в связи с введением им военного положения в декабре 2024 года. Он вывезен из своей резиденции в сопровождении конвоя.

Политик подозревается в попытке мятежа и политического переворота в стране. Впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны. Следователи и полиция в очередной раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста, после того как суд продлил действие предыдущего ордера.