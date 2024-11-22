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В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля
Полиция арестовала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле в связи с введением им военного положения в декабре 2024 года. Он вывезен из своей резиденции в сопровождении конвоя.
Политик подозревается в попытке мятежа и политического переворота в стране. Впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны. Следователи и полиция в очередной раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста, после того как суд продлил действие предыдущего ордера.
Политик неделями скрывался в резиденции и не выходил на улицу. На его защиту встала служба безопасности и военные, которые блокировали входы. Для ареста использовали стремянки, чтобы залезть в окна резиденции. Между силовиками и сторонниками Юн Сок Ёля произошли стычки.
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