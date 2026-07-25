В Запорожской области 26 июля объявили днем траура

До 12 человек выросло число жертв террористической атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области. Среди погибших 4 ребенка.

Следственный комитет России публикует кадры с места атаки. Минувшей ночью рекреационную зону атаковали тяжелые украинские дроны.

Вечером в пятницу, 24 июля, на базу отдыха в Кирилловке съехались со всей области десятки семей с детьми.



Помимо 12 погибших, власти информируют о 19 раненых, среди которых 5 детей. Цифры могут быть не окончательными. Завалы на месте ударов продолжат разбирать спасатели. 26 июля объявлен в регионе днем траура.