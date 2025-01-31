В затонувших в Керченском проливе частях танкеров может оставаться до 3,9 тыс. т мазута

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В затонувших в Керченском проливе частях танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" может оставаться до 3,9 тыс. т мазута. Об этом сообщил замруководителя Морспасслужбы Александр Науменко в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"По оценкам на сегодняшний день, в затонувших частях танкеров может находиться еще до 3,9 тыс. т мазута", - заявил Науменко.

По его словам, власти обсуждают разные варианты, что делать с затонувшими судами. Он также добавил, что после крушения части танкеров были загерметизированы, и ежедневно проверяются на наличие протечек.