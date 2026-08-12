В Зимбабве на озере Кариба перевернулось пассажирское судно

Крупная водная катастрофа произошла в Зимбабве. При крушении парома на озере Кариба погибли 15 человек, более 70 пассажиров числятся пропавшими без вести.

Согласно информации СМИ, судно вышло в рейс с критическим перегрузом. Вместо разрешенных 90 человек на борту находилось более 140 взрослых и неустановленное число детей, которых пускали без билетов. Паром попал в сильный шторм, перевернулся и затонул.

Спасателям при поддержке военных водолазов удалось вытащить из воды около 80 выживших. Поисковая операция продолжается.