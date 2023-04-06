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В 10 километрах от белорусской границы проходят учения сил НАТО
Силы НАТО продолжают бряцать оружием. Учения переместились аккурат под белорусскую границу. Маневры Rising Bull проходят на литовском военном полигоне возле города Пабраде - примерно в 10 километрах от Беларуси.
В них задействованы около 1300 военнослужащих и 250 единиц военной техники альянса. В ходе почти двухнедельных учений союзники НАТО будут имитировать оборонительные и наступательные операции. Как сообщили в пресс-службе Вооруженных сил балтийской республики, цель маневров - подготовка к предстоящим ежегодным учениям литовской армии "Железный волк".
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