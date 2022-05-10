В 15-ти департаментах Франции объявлен высокий уровень опасности в связи с засухой. На урожае озимых нехватка воды уже сказалась самым губительным образом. Пострадали также посадки свеклы, кукурузы, подсолнечника. Вероятен серьезный неурожай кормовых культур. Почвы высохли, при этом в ближайшие дни во многих регионах установятся температуры от 30 градусов по Цельсию и выше. В бассейне Луары уже запрещено наполнять водой бассейны, включать фонтаны, поливать парки и поля для гольфа.