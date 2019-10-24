В 16 регионах Чили введен режим ЧП

В Чили уже неделю не утихают беспорядки. Они признаны самыми масштабными в стране за последние 30 лет. Сегодня на демонстрацию вышли студенты и члены профсоюзных организаций. Мирный марш снова перерос в столкновения с полицией. За время митингов задержаны порядка пяти тысяч человек, погибших около двадцати, раненых - сотни. Ущерб составляет, по некоторым оценкам, уже более миллиарда долларов.



