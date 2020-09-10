В 2019 году органы опеки Финляндии изъяли из семей 11 178 детей

Свежая статистика обнародована в Финляндии по детям, не получающим достаточного внимания. Так, по данным органов опеки, в прошлом году в стране изъяты из семей 11 178 несовершеннолетних. Это больше, чем в позапрошлом году. В общей сложности в настоящий момент более 20 тысяч несовершеннолетних переданы под опеку социальных служб. Всего в стране под пристальным наблюдением государства 85 тысяч детей: родителям достаточно совершить незначительную оплошность, в самой малой степени подвергнуть жизнь ребенка опасности, чтобы его отобрали у семьи.