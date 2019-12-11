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В 2019 году российский рубль сохраняет одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков

Впрочем, экономическую ситуацию в соседней России эксперты считают вполне прогнозируемой. Обнадеживает в частности динамика российской валюты, за которой мы внимательно следим. С начала года российский рубль сохраняет одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков. Рост на 8,5% к доллару и почти на 11% - к евро. Такую оценку дает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Мы попросили прокомментировать российских коллег причины роста.

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