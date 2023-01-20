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В 2022 году инфляция в Германии достигла рекордного значения - 7,9 %

Инфляция в Германии в 2022 году достигла рекордного значения - 7,9 %. Таковы данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

По данным немецких СМИ, больше всего подорожали продукты питания и энергия - в частности, цены на электричество выросли более чем на 20 %. Весь год был отмечен значительным ростом цен в добывающих секторах экономики страны и проблемами в поставках.

Кризис коснулся фармацевтики. Дело в том, что около 80 % препаратов в стране производится в Китае или Индии или же изготавливается с использованием сырья из этих и других стран.

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