В 2022 году инфляция в Германии достигла рекордного значения - 7,9 %

Инфляция в Германии в 2022 году достигла рекордного значения - 7,9 %. Таковы данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

По данным немецких СМИ, больше всего подорожали продукты питания и энергия - в частности, цены на электричество выросли более чем на 20 %. Весь год был отмечен значительным ростом цен в добывающих секторах экономики страны и проблемами в поставках.