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В 2022 году там было лишь 15 дней, когда правоохранители не стреляли в граждан. Там же католиков рассматривают как потенциальных террористов
27 июня ООН обвинила украинских силовиков в пытках задержанных. Скандал, конечно же, сразу постарались медийно замять. Однако команду Агентства теленовостей это заставило вновь обратиться к теме прав человека и показать, так ли образцовы "проповедники справедливости".
Один из ярких примеров - флагман "свободного мира" - США. За 1,5 года Белый дом собрал богатую коллекцию нарушений по 11 статьям международных обязательств. Одно из очевидных - беспредел со стороны полицейских.
Пять лет подряд каждый год от пуль правоохранителей гибнут все больше граждан. Только представьте: в 2022 году было лишь 15 дней, когда американские правоохранители ни в кого не стреляли. А за весь год число жертв составило 1096 человек.
Более 8 тыс. человек - цифра, конечно, очень серьезная. Репутация в области прав человека у США, прямо скажем, так себе, о чем все чаще говорят даже правозащитники.
Отдельного внимания заслуживает статья журнала Epoch Times. Если судить по расследованию, ФБР нарушило не только пакт о гражданских и политических правах, но с десяток международных документов.
Журналисты утверждают, что в ФБР повсеместно распространена нетерпимость к католикам - их рассматривают как потенциальных террористов. Внутренний меморандум рекомендует агентам Федерального бюро внедряться в общины католиков и посещать богослужения с целью выявления потенциальных экстремистов.
Беспредел полиции, секретные тюрьмы, преследование журналистов, издевательства над мигрантами - далеко не полный список "подвигов" тех, кто называет себя "проповедниками справедливости". О том, как нарушаются права человека в США, Польше, Великобритании, Прибалтике и других странах, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".
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