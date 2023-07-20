ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В 2022 году там было лишь 15 дней, когда правоохранители не стреляли в граждан. Там же католиков рассматривают как потенциальных террористов

В 2022 году там было лишь 15 дней, когда правоохранители не стреляли в граждан. Там же католиков рассматривают как потенциальных террористов

27 июня ООН обвинила украинских силовиков в пытках задержанных. Скандал, конечно же, сразу постарались медийно замять. Однако команду Агентства теленовостей это заставило вновь обратиться к теме прав человека и показать, так ли образцовы "проповедники справедливости".

Один из ярких примеров - флагман "свободного мира" - США. За 1,5 года Белый дом собрал богатую коллекцию нарушений по 11 статьям международных обязательств. Одно из очевидных - беспредел со стороны полицейских.

Пять лет подряд каждый год от пуль правоохранителей гибнут все больше граждан. Только представьте: в 2022 году было лишь 15 дней, когда американские правоохранители ни в кого не стреляли. А за весь год число жертв составило 1096 человек.


Изображение

Более 8 тыс. человек - цифра, конечно, очень серьезная. Репутация в области прав человека у США, прямо скажем, так себе, о чем все чаще говорят даже правозащитники.

Отдельного внимания заслуживает статья журнала Epoch Times. Если судить по расследованию, ФБР нарушило не только пакт о гражданских и политических правах, но с десяток международных документов.


Изображение

Журналисты утверждают, что в ФБР повсеместно распространена нетерпимость к католикам - их рассматривают как потенциальных террористов. Внутренний меморандум рекомендует агентам Федерального бюро внедряться в общины католиков и посещать богослужения с целью выявления потенциальных экстремистов.

Беспредел полиции, секретные тюрьмы, преследование журналистов, издевательства над мигрантами - далеко не полный список "подвигов" тех, кто называет себя "проповедниками справедливости". О том, как нарушаются права человека в США, Польше, Великобритании, Прибалтике и других странах, смотрите в новом выпуске "Понятной политики".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все