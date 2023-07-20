27 июня ООН обвинила украинских силовиков в пытках задержанных. Скандал, конечно же, сразу постарались медийно замять. Однако команду Агентства теленовостей это заставило вновь обратиться к теме прав человека и показать, так ли образцовы "проповедники справедливости".

Один из ярких примеров - флагман "свободного мира" - США. За 1,5 года Белый дом собрал богатую коллекцию нарушений по 11 статьям международных обязательств. Одно из очевидных - беспредел со стороны полицейских.

Пять лет подряд каждый год от пуль правоохранителей гибнут все больше граждан. Только представьте: в 2022 году было лишь 15 дней, когда американские правоохранители ни в кого не стреляли. А за весь год число жертв составило 1096 человек.





Более 8 тыс. человек - цифра, конечно, очень серьезная. Репутация в области прав человека у США, прямо скажем, так себе, о чем все чаще говорят даже правозащитники.

Отдельного внимания заслуживает статья журнала Epoch Times. Если судить по расследованию, ФБР нарушило не только пакт о гражданских и политических правах, но с десяток международных документов.





Журналисты утверждают, что в ФБР повсеместно распространена нетерпимость к католикам - их рассматривают как потенциальных террористов. Внутренний меморандум рекомендует агентам Федерального бюро внедряться в общины католиков и посещать богослужения с целью выявления потенциальных экстремистов.