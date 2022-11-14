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В 2023 году Польша войдет в первую тройку стран НАТО по расходам на оборону
Польша в 2023 году войдет в первую тройку стран НАТО по уровню расходов на оборону в пересчете на ВВП. Как пишет ТАСС, об этом заявил на брифинге польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
"Польша в следующем году, вероятно, будет на первом месте, точно - в первой тройке стран НАТО с точки зрения расходов на оборону", - сказал он.
Моравецкий указал, что если Варшава направит около 4 % ВВП на оборону, то будет приблизительно на уровне США по этому показателю.
По данным Международного валютного фонда, в 2021 году ВВП Польши составлял около $660 млрд. В бюджете на 2023 год правительство страны выделило на оборону около 98 млрд злотых ($20,8 млрд). Еще от 30 до 40 млрд злотых ($6,3-8,5 млрд) планируется разместить во внебюджетном фонде, предназначенном на финансирование закупок вооружения за рубежом.
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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