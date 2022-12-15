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В 2023 году в США на полную мощь заработает закон о борьбе с инфляцией

В Соединенных Штатах на полпроцента повысили базовую ставку - в будущем году на полную мощь заработает закон о борьбе с инфляцией.

Вашингтон обещает финансовую поддержку промышленному производству, и это сделает неконкурентоспособным любой европейский бизнес.

Глава Еврокомиссии в ответ заявила о необходимости поддержки национального производителя. Однако канцлер Германии тут же ответил: никакой "фонд европейского суверенитета" ЕС не нужен. Это означает, что единого плана спасения континентальной промышленности в Старом Свете по-прежнему нет.

Фото:pixabay.com

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