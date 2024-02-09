Сегодня в 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров. В направлении большинства крупных городов страны движутся колонны сельхозтехники. Самая крупная акция пройдет вечером в Познани. Всего же протесты будут продолжаться по всей Польше в течение 30 дней.