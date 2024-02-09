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В 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров

Сегодня в 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров. В направлении большинства крупных городов страны движутся колонны сельхозтехники. Самая крупная акция пройдет вечером в Познани. Всего же протесты будут продолжаться по всей Польше в течение 30 дней.

Фермеры требуют ограничить или вовсе запретить ввоз дешевой украинской сельхозпродукции и усилить поддержку национального животноводства. Они также выражают свое несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс". Она предусматривает достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

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