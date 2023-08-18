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В 78 департаментах Франции ограничили использование воды

Над Францией нависла угроза водного кризиса. На большей части территории страны действуют ограничения на использование воды из-за рисков засухи и истощения грунтовых вод. В частности, речь идет о заполнении бассейнов, поливе газонов на спортивных площадках и мытье автомобилей. За нарушение физическим лицам штраф в 1,5 тыс. евро, предприятиям - до 7,5 тыс.

При этом, по сообщениям местных СМИ, Французское бюро по биоразнообразию уже провело более 6 тыс. проверок. Они выявили нарушения в 7 % случаев.

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