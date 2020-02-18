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В 80% COVID-19 протекает в легкой форме
Коронавирус COVID-19 менее опасен, чем штаммы, которые вызвали в прошлом вспышки атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. В 80 процентах случаев эта болезнь протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Международная группа экспертов сейчас находится в Пекине и оказывает помощь китайским коллегам в изучении коронавируса. Глава ВОЗ призывает воспользоваться тем, что за пределами Поднебесной вирус распространяется достаточно медленно, и помочь странам подготовиться к его возможному появлению.
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