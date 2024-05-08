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В аэропортах Британии туристический хаос, компьютеры дали сбой

Туристический хаос в британских аэропортах - произошел сбой в работе электронных турникетов. По сообщениям местных СМИ, проблема связана с базами данных пограничной службы.

Трудности возникли сразу во всех авиагаванях Соединенного Королевства. Люди проводят в очередях по несколько часов. Паспорта теперь проверяют в ручном режиме. Когда устранят неполадки, неизвестно.

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