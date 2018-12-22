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В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 40 рейсов

Больше всего отмен в Домодедово - шесть. А задержек в Шереметьево - 23. Накануне стало известно, что "Аэрофлот" перенес на более раннее время 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Изменения касаются утренних вылетов по России. Проводится оповещение пассажиров через контакт-центр.

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