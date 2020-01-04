В аэропортах Нью-Йорка усилили меры безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Беспрецедентные меры безопасности. В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара в Багдаде на Ближнем Востоке сложилась крайне напряженная ситуация. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что прямых угроз не поступало. Однако в связи с эскалацией конфликта принято решение усилить меры безопасности на важных инфраструктурных объектах по всему штату. Напомним, Тегеран уже пообещал ответные меры в связи с убийством Сулеймани. А Госдеп США призвал американских граждан незамедлительно покинуть Ирак.



