В аэропортах Парижа скопились длинные очереди на паспортном контроле

Работники служб безопасности двух крупнейших авиагаваней присоединились к акции протеста Национальной полиции страны. Сотрудники Шарль де Голль и Орли выступают за улучшение условий труда, а также повышение заработной платы. Досмотр пассажиров вместо положенных 15-20 секунд длился в несколько раз больше. Акция вызвала огромные очереди.