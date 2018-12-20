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В аэропортах Парижа скопились длинные очереди на паспортном контроле

Работники служб безопасности двух крупнейших авиагаваней присоединились к акции протеста Национальной полиции страны. Сотрудники Шарль де Голль и Орли выступают за улучшение условий труда, а также повышение заработной платы. Досмотр пассажиров вместо положенных 15-20 секунд длился в несколько раз больше. Акция вызвала огромные очереди.

На этой неделе полиция планирует масштабные забастовки. На этом фоне правительство пообещало выплатить правоохранителям единовременную прибавку в 300 евро.

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