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В аэропорту американского города Атланта впервые введена система распознавания лиц

Биометрическая технология при регистрации, проверке багажа и посадке на самолет позволит существенно сократить время проверок, сообщает авиакомпания-новатор "Дельта". Пассажиры смогут самостоятельно сдавать багаж и садиться на любой рейс внутри терминала. Как утверждают в авиакомпании, нововведение позволит сэкономить около девяти минут на каждого человека.

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