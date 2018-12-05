В аэропорту американского города Атланта впервые введена система распознавания лиц

Биометрическая технология при регистрации, проверке багажа и посадке на самолет позволит существенно сократить время проверок, сообщает авиакомпания-новатор "Дельта". Пассажиры смогут самостоятельно сдавать багаж и садиться на любой рейс внутри терминала. Как утверждают в авиакомпании, нововведение позволит сэкономить около девяти минут на каждого человека.