Экстремальное путешествие. В аэропорту Атланты двухлетний мальчик упал в багажную систему. Когда мать ребенка стояла в очереди за посадочным талоном, он проскользнул мимо билетной кассы на движущийся конвейер. Его приключение длилось пять минут. Заметив малыша, сотрудники тут же поспешили забрать его в безопасное место. Без происшествий не обошлось: юного исследователя госпитализировали с травмой правой руки.