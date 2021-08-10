В аэропорту Чикаго отменили около 300 авиарейсов - причиной стала сильная гроза. В нескольких округах штата Иллинойс действовали предупреждения о суровой погоде. К кассам выстроились километровые очереди - люди пытались перебронировать билеты. Непогода скорректировала планы тысяч пассажиров.