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В аэропорту Чикаго отменили около 300 авиарейсов

В аэропорту Чикаго отменили около 300 авиарейсов - причиной стала сильная гроза. В нескольких округах штата Иллинойс действовали предупреждения о суровой погоде. К кассам выстроились километровые очереди - люди пытались перебронировать билеты. Непогода скорректировала планы тысяч пассажиров.

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