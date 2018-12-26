ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В аэропорту Домодедово автомобиль протаранил КПП

ЧП в аэропорту Домодедово! Автомобиль протаранил КПП. Пострадали два человека. По некоторым данным, водитель не справился с управлением после конфликта. Как сообщается, на автомобиль напали с целью грабежа - похищено около 10 миллионов российских рублей. В результате инцидента был сбит охранник пропускного пункта. Подробности выясняются.

В аэропортах Москвы тем временем настоящий снежный коллапс. Отменены или задержаны почти 70 рейсов! И такая ситуация в столице России уже вторые сутки. Прогнозы синоптиков не утешительны: снегопады в Москве будут идти до конца недели.

А на Камчатке аэропорт и вовсе закрыли. Взлетно-посадочные полосы невозможно использовать из-за обледенения. Вчера Камчатский полуостров накрыло мощным циклоном с сильным ветром и снегом. Сложная ситуация и на дорогах. Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все