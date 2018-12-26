ЧП в аэропорту Домодедово! Автомобиль протаранил КПП. Пострадали два человека. По некоторым данным, водитель не справился с управлением после конфликта. Как сообщается, на автомобиль напали с целью грабежа - похищено около 10 миллионов российских рублей. В результате инцидента был сбит охранник пропускного пункта. Подробности выясняются.



В аэропортах Москвы тем временем настоящий снежный коллапс. Отменены или задержаны почти 70 рейсов! И такая ситуация в столице России уже вторые сутки. Прогнозы синоптиков не утешительны: снегопады в Москве будут идти до конца недели.