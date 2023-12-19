В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Шесть самолетов перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В пресс-службе заявили, что по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы.

В период действия ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.