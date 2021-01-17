В аэропорту Франкфурта прошла полицейская операция

Эвакуация людей и задержаниенарушителя. Аэропорт Франкфурта стал местом проведения полицейской операции.38-летний мужчина стал выкрикивать «Аллахакбар» и угрожать расправой стражам порядка. Потом он бросил свой багаж ипопытался скрыться. Правоохранители подозревали, что у него в сумке находитсявзрывное устройство. В то же время поступила информация о втором вооруженномнападении. Всех людей, находящихся в терминале, экстренно эвакуировали.Перекрыли часть аэропорта и ж/д-вокзал. К счастью, информация не подтвердилась.А спустя время задержали и первого нарушителя. Против него открыли дело обоказании сопротивления полиции и угрозах.