В аэропорту Гонконга вспыхнул пожар

В международном аэропорту Гонконга возник пожар. Очевидцы сняли на видео черные столбы дыма. Оказалось, что пламя вспыхнуло на строительной площадке возле одного из терминалов. К счастью, потушить его удалось быстро, эвакуации не потребовалось.