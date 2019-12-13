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В аэропорту Гонконга вспыхнул пожар

В международном аэропорту Гонконга возник пожар. Очевидцы сняли на видео черные столбы дыма. Оказалось, что пламя вспыхнуло на строительной площадке возле одного из терминалов. К счастью, потушить его удалось быстро, эвакуации не потребовалось.

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