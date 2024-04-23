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В аэропорту Кишинева задержали группу политиков, вернувшихся со съезда в Москве

В аэропорту Кишинева несколько часов держали группу политиков, которые возвращались со съезда в Москве. По прибытии они не смогли покинуть зону прилета якобы из-за некоего сбоя в программе. Более сотни человек несколько часов оставались без воды, еды и возможности посетить туалет. Дошло и до применения силы.

Председатель запрещенной в Молдове партии "Шор" уже назвал инцидент беспределом и сообщил, что нескольким задержанным потребовалась медицинская помощь. Пострадавшие от произвола властей входят в предвыборный блок "Победа", который планирует агитировать за голосование против вступления Молдовы в Европейский союз. Также активисты собираются выступать за участие республики в объединительных процессах на территории СНГ.

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