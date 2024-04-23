В аэропорту Кишинева задержали группу политиков, вернувшихся со съезда в Москве

В аэропорту Кишинева несколько часов держали группу политиков, которые возвращались со съезда в Москве. По прибытии они не смогли покинуть зону прилета якобы из-за некоего сбоя в программе. Более сотни человек несколько часов оставались без воды, еды и возможности посетить туалет. Дошло и до применения силы.