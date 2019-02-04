В аэропорту Мюнхена отменены почти триста авиарейсов

Из-за непогоды в международном аэропорту Мюнхена отменены почти триста авиарейсов. Еще около 170 были задержаны. Из-за мощного снегопада на юге Германии на дорогах образовались заторы. Проблемы возникли и с железнодорожным сообщением: в Баварии закрыли несколько станций. Для перевозки людей использовались автобусы. Ожидается, что сегодня метеоусловия улучшатся. А в Квинсленде эвакуированы сотни людей из-за сильных ливней.