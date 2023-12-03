В аэропорту Мюнхена самолет встал на дыбы - что стало причиной происшествия?

В аэропорту Мюнхена бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline встал на дыбы. Самолет опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего на него снега. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию в пресс-службе аэропорта.

Ранее в соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлено воздушное судно Cessna Citation X. Самолет потерял равновесие. Причиной такой ситуации стал налипший на его хвост и двигатели снег.

Представитель австрийской авиакомпании подтвердил, что самолет принадлежит им. Он также сказал, что причиной такой ситуации стал сильный снегопад.

В публикациях к видео говорилось, что самолет должен был направиться на климатическую конференцию СОР28, которая проходит в Дубае. Однако в авиакомпании эту информацию не подтвердили.