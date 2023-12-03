3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В аэропорту Мюнхена самолет встал на дыбы - что стало причиной происшествия?
В аэропорту Мюнхена бизнес-джет австрийской авиакомпании Bairline встал на дыбы. Самолет опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа из-за налипшего на него снега. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию в пресс-службе аэропорта.
Ранее в соцсетях завирусилось видео, на котором запечатлено воздушное судно Cessna Citation X. Самолет потерял равновесие. Причиной такой ситуации стал налипший на его хвост и двигатели снег.
Представитель австрийской авиакомпании подтвердил, что самолет принадлежит им. Он также сказал, что причиной такой ситуации стал сильный снегопад.
В публикациях к видео говорилось, что самолет должен был направиться на климатическую конференцию СОР28, которая проходит в Дубае. Однако в авиакомпании эту информацию не подтвердили.
Подлинность видео подтвердили и в Мюнхенском аэропорту. Также добавили, что самолет был успешно возвращен в исходное положение. До сегодняшнего утра вылеты рейсов отсюда были приостановлены. Причиной такого решения стал обильный снегопад.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Беляева: Азербайджан - богатая страна, где Беларусь видит большие перспективы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ